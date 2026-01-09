Fiamma Olimpica a Genova, da Brumotti a Oddera, da Cerruti a Cassissa: la sfilata dei tedofori

GENOVA - Oggi è stata la giornata della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Genova, culminata al Porto Antico, in calata Mandraccio, dove a partire dalle 17 è stato allestito il villaggio aperto al pubblico, con attività di animazione per grandi e piccoli e spazi dedicati agli interventi delle istituzioni e del mondo sportivo, i saluti e l’intervento della sindaca di Genova, Silvia Salis e del presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

Sono stati 55 le tedofore e i tedofori che si sono passati la Torcia lungo il percorso da Boccadasse al Porto Antico: atlete e atleti olimpici e paralimpici, ma anche cittadini comuni che hanno aderito all'evento.

Tra i volti più noti che hanno portato la Fiamma ci sono stati il campione di motocross Vanni Oddera (rigorosamente in sella alla moto), la nuotatrice Linda Cerruti, il comico Tommaso Cassissa, il biker Vittorio Brumotti (nella foto in sella alla sua bicicletta), personalità come il presidente dell'Acquario Beppe Costa e molti altri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.