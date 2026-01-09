Fiamma Olimpica a Genova, Bocciardo: "Che gioia quando a Parigi feci baciare la medaglia a mio figlio"

"Il mio ricordo più bello delle Paraolimpiadi è legato all'ultima edizione di Parigi, quando presi mio figlio in braccio e gli feci baciare la medaglia appena vinta".

Lo ha raccontato Francesco Bocciardo, genovese, plurimedagliato di nuoto, al Porto Antico dove è stato allestito il Villaggio Olimpico che accoglierà la Fiaccola di Milano Cortina 2026.

Ecco la video intervista.









