Fiaccola Olimpica, Fertonani tedoforo a Chiavari: "L'emozione di ogni sportivo"

"Portare la Fiaccola Olimpica è l'emozione di ogni sportivo. Da ciclista professionista partecipare a un'Olimpiade non era nel mio target, per questo essere qui oggi a Chiavari, in una città che conosco benissimo perché mi ci allenavo spesso, è una soddisfazione doppia".

Lo ha raccontato Marco Fertonani, amministratore unico di Cds Casa della Salute, ex ciclista professionista, tra i tedofori della Fiamma Olimpica di Milano Cortina in Liguria.

Ecco la video intervista.

