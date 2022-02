Festival di Sanremo, trionfano Mahmood e Blanco con "Brividi"

di Edoardo Cozza

Già favoriti alla vigilia e in testa dall'inizio della kermesse, i due cantanti hanno vinto davanti a Elisa e Gianni Morandi, che completano il podio

Sono Mahmood e Blanco i vincitori del Festival di Sanremo 2022: la loro "Brividi" è stata la più votata sin dal primo giorno, tanto che hanno chiuso in testa ogni serata della kermesse fino alla vittoria finale. I due, peraltro, rappresenteranno l'Italia all'Eurovision Song Contest raccogliendo il pesantissimo testimone dei Maneskin. A completare il podio Elisa e Gianni Morandi, anche loro sin dall'inizio nelle zone alte della graduatoria.

Proprio Gianni Morandi ha vinto il premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", mentre il premio della critica è andato a Massimo Ranieri. Riconoscimento per il miglior testo a Fabrizio Moro, per la miglior composizione musicale a Elisa e per il valore artistico a Truppi.