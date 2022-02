Festival di Sanremo, Amadeus batte... Amadeus: +2,5 milioni di spettatori rispetto al 2021

di Marco Innocenti

La prima serata, con poco meno di 10,9 milioni di spettatori, fa meglio anche dell'edizione 2020

Attesissimi, come ogni anno, i dati d'ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono un po' il barometro col quale tentare di capire in che direzione soffia il vento. E se il buon giorno si vede dal mattino, questa 72esima edizione promette di veder splendere il sereno su questa terza conduzione affidata ad Amadeus. Sono stati infatti 10 milioni e 911mila, con uno share del 54,7%, gli spettatori che in media hanno seguito la serata e il confronto con quella dello scorso anno è eloquente: un anno fa furono "appena" 8 milioni e 363 mila, con uno share medio pari al 46.6%. Oltre 2 milioni e mezzo di spettatori in più.

La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%. Amadeus quindi batte... Amadeus ma lo fa anche nel confronto con l'edizione 2020, che debuttò con numeri decisamente migliori rispetto a quella dello scorso anno. Nel 2020 infatti, la prima serata del festival aveva fatto segnare 10 milioni e 58 mila spettatori pari al 52.2%% di share. Un balzo in avanti, quindi, di quasi 900mila spettatori.