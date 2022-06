Festa della Repubblica, il guardiaparco Matteo Verbali: "Che emozione portare in parata il gonfalone della Liguria"

di Marco Innocenti

Dal Parco Naturale dell'Antola ai Fori Imperiali di Roma per sfilare davanti alle più alte cariche dello Stato

Dalla quiete e la natura incontaminata del Parco Naturale dell'Antola alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma. Un'emozione unica per Matteo Verbali, il guardiaparco che oggi ha avuto l'onore di portare il gonfalone di Regione Liguria in parata per la festa della Repubblica, davanti alle più alte cariche dello Stato. Noi l'abbiamo intercettato nel suo viaggio di ritorno verso casa e ne abbiamo raccolto le emozioni dopo la parata. "Un'esperienza diversa dal solito - ci ha raccontato Matteo - un'emozione davvero grande. Qualcosa di molto diverso da quello che faccio ogni giorno nel mio lavoro come guardiaparco, anche se non era la prima volta che mi trovavo a portare il gonfalone della regione, ma l'ho sempre fatto in manifestazioni locali. Sono molto contento di aver fatto questa esperienza, insieme ad un altro mio collega".

"E' stata una giornata lunghissima e faticosa - ha aggiunto Matteo - soprattutto molto calda. Ci siamo svegliati molto presto per prendere posto sulla camionetta che ci ha trasportati durante la parata ma devo dire che tutto è andato secondo i piani dell'organizzazione. Ne è valsa sicuramente la pena, è stata un'esperienza che spero di poter ripetere".