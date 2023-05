Festa della Mamma, Toti: "Le madri motore di questo paese, pilastro fondamentale della nostra società"

Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?”.

Come per i contest passati, le frasi raccolte verranno proiettate sabato 13, domenica 14 maggio, sugli schermi della Sala della Trasparenza, mentre le più emozionanti saranno protagoniste anche sul maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione.

Oggi nel giorno della Festa della mamma, alle 17 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà in Piazza De Ferrari per l’evento ‘Il mio regalo per la mamma’, organizzato dall’Ente insieme all’Agenzia In Liguria: un pomeriggio di festa in cui i bambini potranno divertirsi grazie all’animazione, i giochi, il truccabimbi e i laboratori per creare pensieri da regalare alla propria mamma.

“Dopo aver festeggiato i papà il 19 marzo - afferma il governatore Toti - abbiamo fortemente voluto rivolgere il nostro pensiero e la nostra attenzione anche alle mamme, che sono il motore di questo paese, forti, intraprendenti e speciali, il pilastro fondamentale della nostra società. Lo dimostrano le frasi che ci sono arrivate: tutte testimonianze di amore e dedizione, che commuovono e fanno anche sorridere. Ed è per celebrare le mamme che abbiamo organizzato un pomeriggio di gioco e attività all’aria aperta dedicate alle bambine, ai bambini e alle famiglie. Per quanto mi riguarda – conclude il presidente della Regione - sono un uomo molto fortunato per aver avuto sempre mia mamma e mio papà al mio fianco”.

“I tantissimi messaggi che stiamo ricevendo in questi giorni – aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità e alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro - testimoniano al meglio il grande amore verso le mamme liguri. Domani, nella bellissima cornice di piazza De Ferrari, avremo un'altra giornata di giusto omaggio tutta per loro, con un evento che fa il paio con il grande successo avuto in occasione della celebrazione dei papà. Con 'Il mio regalo per la mamma' vogliamo festeggiare al meglio tutte le mamme liguri facendole divertire insieme ai loro bimbi e alle loro bimbe e allo stesso tempo dire loro un simbolico: 'grazie' per tutto ciò che fanno ogni giorno”.

Domani, nella giornata della Festa della mamma, in piazza De Ferrari ci saranno gli stand con animatori e due trampolieri itineranti. Verrà anche allestito un palco per l’esibizione di diversi artisti che si alterneranno con momenti di baby dance e animazione per i più piccoli.

All'interno di ogni stand saranno previste diverse attività:

• ‘Storie di animali di cartone’, con della relazione tra mamma e cucciolo e come nel mondo animale si manifestano le forme di accudimento. Tre specie di animali diventeranno soggetti di storie, realizzando piccole sagome;

• ‘La carta fiorita’ con un laboratorio di fiori creativi; attraverso un rapido gioco di carte;

• ‘La carta persa’, sarà possibile realizzare una composizione di fiori creativi attraverso collage di forme colorate da assemblare;

• ‘Creiamo una corona per mamma’, laboratorio in cui verrà realizzata una coroncina di cartone che ciascun bambini potrà poi regalare alla propria mamma;

• Truccabimbi;

• Giochi sportivi.

A tutti i partecipanti verrà offerta la merenda, bambine e bambini che parteciperanno ai laboratori potranno portare a casa un regalo per la propria mamma, così da avere un ricordo della giornata.