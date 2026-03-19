Festa del papà, com'è cambiata la famiglia ai giorni nostri

Un augurio, una telefonata di prima mattina e, per i più fortunati, un regalo speciale. Oggi Genova festeggia i suoi papà, figure centrali di una società che cambia, ma che restano il punto di riferimento insostituibile per figli e nipoti. Nelle interviste raccolte emerge il ritratto di una paternità orgogliosa, che difende i valori della tradizione pur riconoscendo le difficoltà del presente.

«Io sono di vecchio stampo», racconta un papà genovese col sorriso, «le tradizioni non le ho perse e non le perderò mai. È una cosa bella, che mi appartiene e che i miei genitori mi hanno insegnato». Per lui la giornata trascorrerà in famiglia, tra l'affetto della figlia e l’entusiasmo di un nipote. «Il regalo? Assolutamente sì, mia figlia non si dimentica mai».

Non per tutti, però, la festa è fatta di oggetti materiali. Per molti basta il pensiero, una voce al telefono che dice "auguri papà". Ma dietro la celebrazione emerge anche una riflessione più profonda sulla famiglia moderna, spesso divisa o segnata da ritmi frenetici.

«Oggi è tutto troppo veloce, movimentato», spiega un altro genitore. «Educare i figli è la cosa più difficile. Una volta c’era più rispetto, più educazione». Alla domanda se si consideri un bravo papà, la risposta è intrisa di umiltà: «Forse sì, ma sono le mie figlie che devono giudicare se sono stato bravo o cattivo».

Tra i consigli emersi dai "veterani" della paternità, uno su tutti mette d'accordo i padri genovesi: la necessità di fare squadra. «Bisogna concordare sempre tutto in due. Facciamo questo, facciamo quell'altro... se non c'è intesa con la mamma, il mestiere di genitore diventa ancora più complicato».

In una città che invecchia ma che non rinuncia a celebrare i propri pilastri, la festa del papà 2026 si conferma un momento per fermarsi, riflettere e, semplicemente, dirsi grazie.

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