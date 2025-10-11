Festa del Cuoco 2025: nasce a Genova l’alleanza tra pesca e cucina ligure

Nella Piazza delle Feste del Porto Antico, Genova ha ospitato per la prima volta la Festa Nazionale del Cuoco, trasformandosi per un weekend nella capitale della cucina italiana. In occasione dell’evento, è stato firmato un Protocollo d’Intesa strategico tra Gal Fish Liguria e Unione Regionale Cuochi Liguri: un accordo che unisce due pilastri dell’identità regionale – la pesca e la gastronomia – con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e promuovere una cultura del mare sostenibile.





Il protocollo punta in particolare a far conoscere e utilizzare in cucina le specie ittiche locali meno note, spesso trascurate ma di grande qualità. L’intesa rappresenta un collegamento concreto tra pescatori e cuochi, creando nuove opportunità economiche per entrambi i settori e sensibilizzando i consumatori sull’importanza della biodiversità marina.





«Un passo importante per la Liguria – ha dichiarato Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega ad Agricoltura e Pesca – perché costruisce un ponte virtuoso tra due mondi complementari, puntando sull’uso intelligente delle risorse locali. La Regione sostiene con convinzione questo percorso anche grazie ai fondi europei per la pesca e l’acquacoltura, destinati a promozione, innovazione e tutela degli ecosistemi».





Entusiasta anche Enrico Lupi, presidente del Gal Fish Liguria: «È una collaborazione strategica che dà valore al pescato locale, soprattutto alle specie meno conosciute, contribuendo allo sviluppo della filiera e alla costruzione di una vera cultura del mare».





La firma del protocollo ha fatto da cornice a una Festa del Cuoco partecipata e sentita, che ha richiamato a Genova cuochi da tutta Italia. Un evento che, come sottolineato da Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, «rafforza il ruolo centrale della Liguria nella promozione di valori sani e sostenibili della tradizione agroalimentare, con un’attenzione particolare ai giovani e alla formazione».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.