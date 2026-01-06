Festa a Matteotti per l'arrivo della Befana. La sindaca Salis: "Genova ha risposto con entusiasmo"

GENOVA - Grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Rivarolo, si è calata dalla scala dei Vigili del Fuoco per regalare calze, caramelle e dolciumi a tutti i bambini. Il divertimento è continuato, con balli e dj set.

«Siamo molto felici di come sono andate queste festività, ed è bellissimo concluderle con un fiume di persone che si sono ritrovate in piazza per accogliere la Befana - ha dichiarato la sindaca Silvia Salis - dall’accensione dell’albero in poi, Genova ha risposto con entusiasmo a tutte le iniziative di questo Natale: abbiamo visto tanti turisti per le vie della città e non dimenticheremo mai la grande folla in piazza della Vittoria per il Capodanno. Siamo davvero soddisfatti e vogliamo che Genova sia sempre così viva, accogliente e piena di energia».

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del fuoco, Associazione nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Carabinieri. Le caramelle sono offerte da Fiva Confcommercio e Camera di Commercio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.