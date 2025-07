Ferrovia Genova-Casella: da domenica 6 luglio riapre il tratto Campi-Casella nei weekend estivi

Riparte, anche se in forma limitata, la storica ferrovia Genova-Casella. A partire da domenica 6 luglio, torneranno a circolare i treni lungo la tratta Campi-Casella, con due coppie di corse in entrambe le direzioni ogni domenica estiva. La riattivazione, seppur parziale, rappresenta un primo passo verso il pieno ripristino del servizio, attualmente interrotto tra Genova e Campi per via di lavori infrastrutturali in corso.

A darne l’annuncio è stato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che ha parlato di “un primo, piccolo ma importante segnale” voluto fortemente dalla Regione Liguria. “Questa riapertura dimostra l’impegno costante per una linea che ha un grande valore per il territorio, sia in termini di mobilità locale sia come attrattiva turistica”, ha dichiarato.

Scajola: "Ora servono certezze sui tempi" - L’assessore ha però sollecitato AMT, l’azienda che gestisce il servizio, a definire con precisione un cronoprogramma degli interventi ancora necessari. “Non possiamo più permetterci di utilizzare questa infrastruttura in modo saltuario – ha spiegato – soprattutto considerando che, dal 2018, sono stati destinati circa 70 milioni di euro tra fondi regionali e nazionali. A questo si aggiunge l’impegno economico annuale della Regione per sostenere il servizio”.

Tra gli interventi attesi figura anche un importante lavoro di natura idraulica e infrastrutturale per la riattivazione della tratta Genova-Campi, il cui progetto è attualmente in fase di studio.

Come funzionerà il servizio da domenica - Nel dettaglio, i passeggeri in partenza da Genova con i bus sostitutivi delle 10:18 e delle 13:08 troveranno coincidenza con i treni da Campi a Casella. I treni effettueranno il servizio esclusivamente nei fine settimana, mentre i bus continueranno comunque a coprire l’intera tratta fino a Casella, offrendo un’alternativa per i viaggiatori.

Anche in senso opposto, due treni partiranno da Casella in direzione Campi alle 9:50 e alle 12:40, con corrispondenza garantita verso Genova tramite autobus, che manterranno l’orario previsto dal contratto di servizio.

Con questa prima riattivazione, la Regione Liguria intende dare nuovo slancio a una linea ferroviaria che da sempre rappresenta un collegamento simbolico e strategico tra città e entroterra. Ma il futuro del collegamento resta legato a una pianificazione chiara e puntuale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.