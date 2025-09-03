Ferrovia Faentina: lunedì 8 settembre riprende la circolazione sulle tratte Firenze-Borgo S. Lorenzo e Marradi-Faenza

Riprenderà lunedì 8 settembre – come da programma – la circolazione dei treni tra Firenze e Borgo S. Lorenzo (via Vaglia) e tra Marradi e Faenza, sulla linea Faentina.

A partire da lunedì 15 settembre, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni riprenderà anche fra Borgo S. Lorenzo e Crespino sul Lamone.

Stanno per concludersi i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione avviati l’11 giugno scorso da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nella tratta compresa fra Borgo S. Lorenzo e Faenza, poi estesi a partire dal 2 agosto anche alla tratta Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo.

In particolare sono state eseguite attività finalizzate all’attivazione dell’ ERTMS, il più evoluto sistema per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni, in grado di aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura e la flessibilità nella gestione del traffico con vantaggi in termini di velocità del servizio e migliore gestione dei passaggi a livello. L’installazione di questo nuovo sistema tecnologico che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha visto impiegate 25 persone ogni giorno.

Parallelamente sono state svolte lavorazioni per il ripristino dei rilevati ferroviari e degli imbocchi alle gallerie, oltre alla rimozione dei detriti presenti lungo la linea portati dall’alluvione dello scorso marzo che aveva interessato l’area. Sono stati circa 40 i tecnici impegnati in questi cantieri per i quali RFI ha investito 5 milioni di euro.

Proseguono invece i lavori di ripristino dell’infrastruttura fra Crespino del Lamone e Marradi, con previsione di riapertura della tratta entro il primo trimestre 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.