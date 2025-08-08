Ferragosto in Liguria: ambulatori aperti per le urgenze leggere, ecco dove e quando

Anche nel periodo di Ferragosto, la sanità ligure garantirà l’apertura straordinaria di ambulatori e studi medici per le urgenze a bassa complessità, grazie alla collaborazione tra Regione, Asl, aziende ospedaliere e medici di medicina generale. L’obiettivo è assicurare ai cittadini un servizio di prossimità e ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. "Abbiamo lavorato anche quest’anno per garantire un presidio sanitario efficace durante le festività – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Offriamo un’assistenza adeguata, organizzata in base alle caratteristiche di ogni territorio. È un modello già sperimentato con successo durante le festività natalizie e pasquali". Il servizio è gratuito per i residenti in Liguria. Per i non residenti è prevista l’applicazione della tariffa standard per visita ambulatoriale.

Ecco il dettaglio delle aperture per ciascuna Asl ligure

ASL 1 – Imperiese

Nel distretto di Ventimiglia, la Casa di Comunità di Bordighera sarà attiva 24 ore su 24. A Sanremo e Santo Stefano al Mare sarà garantita l’apertura di diversi ambulatori nei giorni 9, 10, 15, 16 e 17 agosto, in fasce orarie tra le 8 e le 17. Nel distretto di Imperia saranno attivi studi medici a Imperia, Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, con aperture analoghe.

ASL 2 – Savonese

Ambulatori attivi presso l’ospedale San Paolo di Savona e l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Aperture previste il 9, 10, 15, 16 e 17 agosto dalle 14 alle 19.

ASL 3 – Genovese

Presidio di prima accoglienza attivo ogni giorno dalle 8 alle 20 presso l’ospedale Gallino di Pontedecimo. Attivo anche l’ambulatorio odontoiatrico “Mal di denti” alla Fiumara nei festivi dalle 8 alle 12:30. Nei giorni 15, 16 e 17 agosto saranno operativi diversi studi medici nei distretti di Genova e del levante, con orari 8-12 e 14-17. Disponibili anche ambulatori a Camogli, Ronco Scrivia e Recco.

ASL 4 – Tigullio

La Casa di Comunità “Il Medico di Tutti” di Chiavari resterà aperta tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, compreso il 15 agosto. A Sestri Levante il servizio sarà attivo tutti i pomeriggi (escluso Ferragosto), oltre a sabato e domenica mattina. A Rapallo, aperture nei feriali dalle 12 alle 18, sabato tutto il giorno, domenica mattina, e il 15 agosto sia mattina che pomeriggio.

ASL 5 – Spezzino

Dal 14 al 17 agosto previste aperture pomeridiane e mattutine a rotazione nei comuni di Arcola, Santo Stefano di Magra, Castelnuovo Magra, Ameglia e Luni, grazie alla disponibilità di diversi medici del territorio.

