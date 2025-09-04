"Fermiamo la barbarie": la Cgil si schiera al fianco della Global Sumud Flottilla. Sabato la manifestazione a Genova

Questo sabato la Camera del Lavoro di Genova aderisce alla mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil. Appuntamento alle 17.30 in Prefettura, con la consegna di un documento a sostegno della missione Global Sumud Flotilla e delle richieste della Confederazione sindacale internazionale.

La mobilitazione – L’iniziativa, intitolata “Fermare la barbarie”, si svolgerà sabato 6 settembre alle 17.30 davanti alla Prefettura di Genova. La Cgil invita a partecipare lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, associazioni, artisti, intellettuali e giornalisti, per sostenere la causa della pace in Palestina e la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

Lo slogan e il contesto – Il sindacato denuncia “una delle più gravi negazioni del diritto internazionale perpetrato ai danni della popolazione palestinese”, ricordando le recenti dichiarazioni del governo israeliano giudicate “agghiaccianti” e rivolte in tono minaccioso agli equipaggi impegnati nella consegna di derrate alimentari raccolte dai cittadini genovesi.

Le richieste – La Camera del Lavoro consegnerà alla Prefettura un documento che ribadisce le istanze avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: stop alla consegna di armi, cessate il fuoco, accesso immediato e illimitato agli aiuti umanitari, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina, fine dell’occupazione, interruzione dei commerci con gli insediamenti illegali e rafforzamento della democrazia come premessa per una pace duratura.

L’iniziativa europea – La Cgil ricorda anche l’azione della Ces e delle federazioni europee di categoria, che hanno chiesto alla Commissione europea la sospensione dell’Accordo di associazione Ue-Israele e lo stop al commercio di beni prodotti negli insediamenti illegali.

Raccolta fondi – Resta attiva la campagna nazionale di raccolta fondi, già utilizzata per inviare due container di beni di prima necessità e sostenere produzioni locali. Per aderire:

Intestato a: Cgil Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Iban: IT42S0103003201000002774730

Causale: Aiuti umanitari Gaza

