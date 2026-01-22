Fermi i lavori nella nuova stazione di Voltri: l'appello del presidente del Municipio VII Ponente a RFI

“I lavori sono fermi da parecchio tempo e nel cantiere non c’è nessuno”. È quanto osserva il presidente del Municipio VII Ponente in merito alla situazione della stazione di Porta di Voltri, snodo strategico del nodo ferroviario di Genova.

Da tempo l’area del cantiere appare completamente inattiva, senza operai né segnali di ripresa. “Abbiamo chiesto per due volte un appuntamento, spiega il presidente Matteo Frulio, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta”. Una mancanza di confronto che alimenta l’incertezza e il malcontento tra i residenti e gli utenti della stazione.

Dal Municipio arriva quindi una richiesta chiara: serve un progetto definito, con tempi e obiettivi certi, per sbloccare la situazione e restituire alla cittadinanza un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del Ponente genovese.

