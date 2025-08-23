Ferito dall’elica al largo della Spezia: lo salva il compagno grazie a una cima

Paura al largo di La Spezia, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a una gamba dopo essere caduto da un gommone e aver urtato l’elica in movimento. Solo il sangue freddo di un compagno di barca ha evitato il peggio, permettendo al ferito di raggiungere la riva e ricevere assistenza medica.

L’incidente – L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto in mare dal gommone su cui viaggiava, urtando l’elica accesa del motore. La lama gli ha provocato una profonda ferita a una gamba, con una copiosa perdita di sangue.

I soccorsi – A bordo era presente un compagno che ha immediatamente reagito. Dopo aver issato il ferito sul natante, ha utilizzato una cima per stringere l’arto e rallentare l’emorragia. Nel frattempo si è diretto verso la Passeggiata Morin, punto di approdo più vicino, allertando i soccorsi.

L’ospedale – All’arrivo a terra, un’ambulanza della Pubblica Assistenza ha trasferito l’uomo all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Nonostante la gravità della ferita, l’intervento tempestivo ha consentito di stabilizzare le condizioni.

La prontezza – Fondamentale si è rivelata la rapidità con cui il compagno ha gestito l’emergenza. Il suo intervento con la cima, usata come laccio emostatico improvvisato, ha evitato che la perdita di sangue mettesse in pericolo la vita del ferito.

