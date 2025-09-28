FenImprese, nuovo sportello a Genova: Maresca e Battaglino responsabili territoriali

FenImprese ha annunciato l’apertura di un nuovo sportello territoriale a Genova, affidando la guida a Francesco Maresca e Mauro Battaglino. L’inaugurazione è prevista per il 1° dicembre 2025 e rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza dell’associazione nel tessuto produttivo locale.





Nomine – Francesco Maresca e Mauro Battaglino sono stati nominati responsabili di FenImprese Genova. «Sono onorato di poter assumere questo ruolo», ha dichiarato Maresca, sottolineando l’impegno nel sostenere le imprese attraverso progetti e dialogo con istituzioni e soggetti del territorio. Ha inoltre ringraziato Battaglino e il presidente nazionale Luca Mancuso per la fiducia ricevuta.





Ruolo – Dal prossimo anno Maresca potrebbe assumere anche la carica di presidente provinciale FenImprese Genova, rafforzando il legame tra l’associazione e le realtà produttive cittadine.





FenImprese – L’associazione, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, è nata dall’iniziativa di giovani imprenditori e dirigenti associativi per rappresentare le esigenze delle piccole e medie imprese. Opera in tutta Italia con sedi regionali e provinciali, fornendo supporto a imprenditori, artigiani, lavoratori autonomi e attività commerciali.





Inaugurazione – Lo sportello sarà aperto ufficialmente il 1° dicembre 2025 a Genova, in un evento pensato come occasione di confronto e programmazione di investimenti mirati per le imprese locali.





Nella foto: Francesco Maresca.





