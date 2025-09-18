Fedespedi, presentato il nuovo Vademecum per il Reporting di Sostenibilità

Nel corso di Go International, fiera dedicata ai servizi per l’export, Fedespedi ha presentato il nuovo Vademecum per il Reporting di Sostenibilità. La guida intende supportare le imprese associate nell’adeguamento ai requisiti imposti dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e dagli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), fornendo strumenti concreti per la redazione dei report richiesti dalla normativa europea.

Largo ai giovani – Il progetto è stato promosso da Fedespedi Giovani, il gruppo che riunisce i giovani spedizionieri della Federazione, in collaborazione con il Green Transition Hub della LIUC – Università Cattaneo. Alla realizzazione hanno contribuito otto aziende pilota associate, che hanno messo a disposizione esperienze e dati tramite interviste, questionari e focus group. Il Centro Studi Fedespedi ha fornito supporto metodologico, mentre l’avvocata Monica De Rita, esperta in negoziazione ESG, ha curato gli aspetti giuridici.

Linee guida – Il vademecum propone un approccio basato sugli standard ESG (Environmental, Social e Governance), con l’obiettivo di aiutare le imprese a elaborare report non solo conformi ai nuovi obblighi normativi, ma anche capaci di valorizzare il proprio impegno in ambito ambientale, sociale e di governance.

L'impegno – “Con la realizzazione di questo vademecum – ha dichiarato Armando Borriello, presidente di Fedespedi Giovani – si conclude un percorso pluriennale che ha visto il nostro gruppo impegnato su progetti concreti per le imprese, dalla digitalizzazione alla formazione, fino alla sostenibilità. Questo lavoro permette alle nuove generazioni di essere parte attiva in un processo che accompagna le aziende verso una transizione sostenibile, reale e accessibile”. Sulla stessa linea, Nicol Schiavoni, referente del progetto sostenibilità di Fedespedi Giovani, ha sottolineato: “Questo progetto rappresenta l’impegno del nostro gruppo nel trasformare la sostenibilità in un percorso praticabile e condiviso. È un’eredità operativa e culturale che dimostra il ruolo attivo delle nuove generazioni nella transizione del settore”.

Le iniziative precedenti – La pubblicazione rappresenta un proseguimento del percorso avviato da Fedespedi con il quaderno “KPI di sostenibilità ambientale” del 2023, che aveva posto l’accento sugli aspetti ambientali. Con il nuovo vademecum, il focus si estende anche alle dimensioni sociali e di governance, considerate ormai centrali nelle strategie delle imprese di spedizioni internazionali.

Accademia e imprese – Andrea Urbinati, professore associato all’Università LIUC e codirettore del Green Transition Hub, ha evidenziato come il documento “rappresenti la base per la formulazione di azioni concrete che le aziende associate possono intraprendere per raggiungere i propri obiettivi in materia di sostenibilità”.

Lo spirito associativo – A chiudere la presentazione è stato il presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto, che ha sottolineato: “Questa iniziativa è l’esempio concreto dello spirito associativo che favorisce il networking e la messa a fattor comune di esperienze e competenze per essere un valido supporto alle imprese”. Il Vademecum per il Reporting di Sostenibilità è disponibile nella sezione “Pubblicazioni” del sito di Fedespedi.

