Farmacia dei servizi, nel 'Ddl Semplificazioni' presenti numerose misure già avviate in Liguria. Toti: "Il Governo riconosce che abbiamo fatto scuola"

Test diagnostici, telemedicina, scelta del proprio medico di famiglia o pediatra. Nella bozza del Ddl Semplificazioni, che dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei Ministri e che rafforza la farmacia dei servizi, ci sono molte delle misure che in Liguria sono già state avviate negli ultimi anni.

"Il provvedimento che il Governo si appresta a varare - dichiarano il presidente Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - conferma che la direzione presa dalla Liguria in merito allo sviluppo della Farmacia dei Servizi negli ultimi anni è quella giusta. Nelle farmacie liguri, grazie alla sinergia con Liguria Digitale e con Federfarma, si può già usufruire di una serie di servizi che il Governo intende estendere a tutto il Paese. Siamo stati antesignani per il cambio medico, la distribuzione di dispositivi per il diabete, ma anche per la possibilità di effettuare in farmacia muniti di ricetta medica un elettrocardiogramma (Ecg) o un holter, cardiaco solo per fare qualche esempio".

Farmacia dei servizi in Liguria significa anche 'Prenoto Prevengo'. La sperimentazione in Asl 3, che verrà estesa poi a tutto il territorio regionale, prevede che nelle 159 farmacie aderenti al progetto e dislocate sul territorio l'utente può recarsi per ritirare il kit di raccolta campioni per partecipare alla campagna di screening sul tumore al colon.

“Regione Liguria ha compreso prima di altri che le farmacie, protagoniste nella campagna vaccinale e di screening durante la pandemia, sono uno strumento strategico per raggiungere il cittadino e semplificare il suo rapporto con il sistema sanitario – concludono Toti e Gratarola - Il ruolo delle farmacie è cambiato e si è ampliato, da tradizionale e capillare punto di distribuzione del farmaco anche a primo presidio per la tutela della salute del cittadino, con possibilità di introdurre nuove prestazioni erogabili dalle farmacie territoriali".