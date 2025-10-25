Fantacinema: sogni, eroi e tesori del grande schermo

Il Museo Fantacinema di Genova, situato al Porto Antico, è uno spazio unico dedicato al mondo del cinema fantastico e dell’immaginario. Attraverso scenografie, costumi, modellini e memorabilia originali, accompagna i visitatori in un viaggio tra fantascienza, fantasy e supereroi. Un’esperienza immersiva che celebra la magia del grande schermo e la creatività dei suoi protagonisti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.