Ex Ilva, verso l’accordo per i lavoratori di Cornigliano impegnati nei lavori di pubblica utilità

Un passo avanti per i lavoratori ex Ilva di Cornigliano impegnati nei Lavori di Pubblica Utilità (LPU). L’assessore al Lavoro di Genova, Mario Mascia, ha avviato la trattativa con sindacati e Società per Cornigliano, proponendo un welfare aggiuntivo di 390 euro netti annui per ciascun lavoratore.

Trattativa - L’incontro, che si è svolto a Genova, ha visto la partecipazione dell’assessore Mario Mascia, dei vertici di ex Ilva in Amministrazione Straordinaria e di Società per Cornigliano, rappresentata dal presidente Paolo Fanghella. Presenti anche i rappresentanti delle segreterie di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. L’obiettivo è formalizzare in tempi brevi un accordo che garantisca un’integrazione economica ai 170 lavoratori impegnati in LPU.

Proposta - La richiesta di Mascia prevede che Società per Cornigliano eroghi 390 euro netti annui per ciascun lavoratore, utilizzando i fondi derivanti dall’Accordo di Programma. Tale cifra si aggiungerebbe al welfare già corrisposto da Ilva in Amministrazione Straordinaria, assicurando un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori.

Dichiarazioni - “Per garantire ai lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano un’adeguata integrazione salariale – ha spiegato Mascia – ho chiesto al presidente Paolo Fanghella di sostenere questo contributo. L’obiettivo condiviso è garantire le stesse prestazioni anche per le annate successive al 2025, compatibilmente con le risorse disponibili”.

Cda - Il presidente di Società per Cornigliano, Paolo Fanghella, ha preannunciato che la proposta sarà portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della società prima delle festività natalizie. La proposta, come condiviso con i sindacati, non comporterà alcun impegno di spesa per l’ex Ilva in Amministrazione Straordinaria.

Tempi - L’auspicio è che l’accordo venga sottoscritto entro il giugno 2025, così da consentire l’erogazione del welfare già per quell’anno. Tuttavia, l’erogazione sarà vincolata alla disponibilità finanziaria di Società per Cornigliano, che deve ancora ricevere il rimborso delle indennità corrisposte ai lavoratori LPU dal 2016.