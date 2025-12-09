Ex Ilva, Salis in Senato: "Nazionalizzazione tutela la filiera dell’acciaio e il futuro industriale dell'Italia"

La sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenuta in audizione in commissione Industria al Senato sul decreto relativo alla continuità produttiva dell’ex Ilva, ha espresso pieno sostegno all’ipotesi di una nazionalizzazione, sia temporanea sia definitiva. Secondo Salis, questa scelta rappresenterebbe "una garanzia perché la filiera dell'acciaio continui ad esistere e perché possa partire una vera riconversione verso una produzione green".

"Per noi l’acciaio è strategico, e questa produzione è strategica per Genova. Il tema sociale è fortissimo", ha aggiunto la sindaca, richiamando l’importanza del comparto per il tessuto economico e occupazionale del territorio.

Salis ha inoltre bocciato con decisione l’ipotesi di una frammentazione del gruppo: "Lo spezzatino indebolisce tutto il gruppo e quindi indebolisce anche Genova. L’Ilva è uno degli ultimi pezzi importanti dell’industria del Paese".

