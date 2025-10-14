Ex Ilva, la Fiom-Cgil al governo: "Subito un tavolo a Palazzo Chigi o sarà mobilitazione"

Un nuovo appello al governo e una mobilitazione che si allarga in tutta Italia. È quanto emerso oggi dall’assemblea dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dove il responsabile nazionale Siderurgia della Fiom-Cgil, Loris Scarpa, ha ribadito la richiesta urgente di un tavolo di confronto a Palazzo Chigi sulle prospettive industriali e occupazionali del gruppo Acciaierie d’Italia.

«Dal momento che il governo non ha ancora risposto alla nostra richiesta – ha dichiarato Scarpa – torniamo a rivendicare un tavolo di trattativa. Continueremo a lottare perché venga convocato al più presto. Non possiamo restare in silenzio mentre oltre 4.400 lavoratori, di cui 3.803 solo a Taranto, sono coinvolti in cassa integrazione senza reali prospettive di rilancio».

L’assemblea fa parte di una serie di incontri in vista dello sciopero nazionale del 16 ottobre, che coinvolgerà diversi stabilimenti del gruppo: Genova, Novi Ligure, Racconigi, Taranto e altri siti produttivi minori. L'obiettivo è spiegare le motivazioni della protesta, soprattutto lo strappo con il governo sulla gestione della cassa integrazione e sulla mancata interlocuzione con i sindacati.

Scarpa ha inoltre sottolineato che, alla luce del nuovo bando di gara per l’ex Ilva, «è arrivato il momento che il governo definisca una exit strategy chiara, basata su un forte intervento pubblico e sulla decarbonizzazione dell’impianto». E ha lanciato un avvertimento: «Chi propone la chiusura dello stabilimento non garantirebbe né salute né ambiente. Anzi, condannerebbe Taranto a un ulteriore impoverimento sociale ed economico».

