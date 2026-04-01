Ex Ilva: Governo prova a chiudere le trattative d'acquisto entro la fine di aprile

Il governo accelera sul dossier relativo alla vendita dell’ex Ilva, con l’obiettivo di arrivare a una conclusione entro la fine di aprile. A ribadirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera.

Il ministro ha spiegato che le trattative procedono in modo intenso e costante, con l’intento di chiudere i negoziati nel giro di poche settimane. Attualmente, il confronto è in corso con due operatori internazionali che hanno già presentato un’offerta vincolante, ovvero i gruppi Flacks e Jindal.

Ai due soggetti coinvolti, i commissari straordinari hanno richiesto ulteriori garanzie finanziarie, chiedendo documentazione concreta che attesti la loro solidità economica. Le risposte attese dovrebbero arrivare entro la prossima settimana e saranno determinanti per il proseguimento dell’operazione.

Tra i punti centrali delle proposte figura la piena operatività degli impianti del Nord, ritenuti strategici tanto quanto il polo siderurgico di Taranto per l’intero sistema industriale nazionale. In questa fase, ha sottolineato Urso, sarà fondamentale avviare un confronto con sindacati ed enti locali, così da condividere il piano industriale e i programmi legati all’ambientalizzazione.

Anche dopo la definizione della cessione, il percorso non sarà immediato: saranno infatti necessari i passaggi legati al golden power e al via libera dell’Antitrust europeo. L’obiettivo resta comunque quello di garantire la continuità della produzione, favorendo l’ingresso di nuovi investitori privati pronti a guidare il rilancio dell’azienda.

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