Ex Ilva, Flacks rilancia: chiesto confronto con i commissari e focus sulla solidità finanziaria

Flacks Group ribadisce il proprio interesse per l’acquisizione dell’ex Ilva e sollecita un dialogo diretto con i commissari della società siderurgica. In una nota ufficiale, il fondo statunitense evidenzia come "la qualità complessiva e la solidità finanziaria delle proposte rappresentano elementi chiave nella valutazione del dossier".

La presa di posizione arriva all’indomani della notizia relativa alla presentazione di un’offerta vincolante da parte del gruppo Jindal (leggi qui) per lo stesso asset industriale. In questo contesto, Flacks manifesta apertura al confronto sui punti ancora irrisolti, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa.

Nei giorni scorsi i commissari avevano richiesto integrazioni alle proposte presentate, fissando come termine ultimo lo scorso venerdì. Il fondo Usa, con la nuova comunicazione, si dice pronto a proseguire il dialogo per chiarire gli aspetti ancora in sospeso e rafforzare la propria candidatura.

Nella nota Flacks Group sottolinea che "in un dossier complesso come quello dell'ex Ilva è fondamentale preservare un dialogo strutturato e coerente con le pratiche di mercato, soprattutto nelle fasi più avanzate della procedura" e "conferma il proprio impegno a finalizzare una proposta solida e sostenibile, basata su una struttura finanziaria equilibrata e su una visione industriale credibile nel lungo periodo".

"In questo contesto - prosegue la nota - particolare attenzione viene riservata alla reale capacità di sostenere nel tempo gli ingenti investimenti richiesti, sia sul piano industriale sia su quello ambientale. Per questo motivo, la qualità complessiva e la solidità finanziaria delle proposte rappresentano elementi chiave nella valutazione del dossier". Flacks Group "ribadisce quindi la necessità di un confronto diretto con i commissari, al fine di affrontare efficacemente le questioni ancora aperte e orientare il processo verso una soluzione pienamente sostenibile e condivisa".

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