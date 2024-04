Europee, Toti: "Accordo Forza Italia-Noi Moderati, inizia positivo percorso di collaborazione"

“E’ positivo che i Movimenti Politici che si riconoscono nelle culture popolari, liberali e riformiste europee avviino un percorso di avvicinamento e collaborazione, sia pure nelle contingenze di una campagna elettorale. E’ un percorso che auspico da tempo che fa un piccolo passo avanti, nell’auspicio che lo stesso percorso trovi poi una sede di prospettiva in una costituente che metta in discussione le strutture stesse dei partiti e conduca a percorsi più strutturati allargandosi anche ad altri movimenti che oggi guardano al centro come prospettiva politica”, così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di fronte all'intesa appena siglata tra Forza Italia e Noi Moderati, con la firma dei due segretari Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

“Per quanto riguarda la Liguria - continua Toti - dove un pezzo importante della maggioranza di Governo, in Regione come nei Principali comuni del territorio, è rappresentata da Liste Civiche, il nostro auspicio è che esse indirizzino il voto di dirigenti e militanti verso i partiti che sostengono la maggioranza di Governo a Roma, ivi compreso, ovviamente, per chi si riconosce nell’area popolare, il nuovo simbolo presentato oggi che vede correre insieme Forza Italia e Noi moderati in un unica offerta politica”.

Per parte sua, Antonio Tajani (vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia) commenta: "Abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, di dare una prospettiva ad un progetto che deve vedere il Partito popolare europeo al centro della politica italiana ed europea. Con Noi Moderati c’è una tradizione comune, ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo”.

“Non si tratta di sciogliersi - nota Maurizio Lupi – ma di lavorare insieme con un obiettivo molto ambizioso. Noi diamo il nostro contributo. Un centro più forte rafforza l’azione del governo Meloni”. Infine Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati: “Un grande giorno per il centrismo, per la tradizione politica del popolarismo, per l’Europa, per il futuro dei nostri figli. Forza Italia e Noi Moderati insieme. Una data da ricordare”.