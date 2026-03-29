Europa tra energia e intelligenza artificiale: il bivio strategico

La guerra in Iran mette in evidenza la dipendenza energetica dell’Europa e la necessità di una transizione credibile. Secondo Lucrezia Reichlin, in un articolo per il Corriere della Sera, il problema non è il prezzo dell’energia, ma la mancanza di una strategia complessiva.

Oggi geopolitica e tecnologia sono profondamente intrecciate: l’intelligenza artificiale non è solo software, ma richiede enormi data center che trasformano elettricità in capacità di calcolo, generando vantaggi economici e strategici. Chi riesce a convertire energia in “intelligenza” dispone di un vantaggio decisivo.

Due modelli emergono a livello globale: la Cina punta su un coordinamento sistemico tra energia, infrastrutture e digitale, con forti investimenti nelle rinnovabili e diffusione su larga scala delle tecnologie. Gli Stati Uniti invece si basano sulla leadership di grandi imprese e capitale privato, producendo innovazione di punta a costi elevati e con accesso limitato alla capacità di calcolo.

In entrambi i casi, sottolinea Reichlin, l’energia diventa il fattore chiave: “La crescita della domanda elettrica rende la disponibilità di energia un elemento decisivo per lo sviluppo dei data center e per la competitività tecnologica”. Per l’Europa, la sfida è chiara: servono strategie integrate e investimenti mirati per non rimanere dipendenti da tecnologie importate.

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