Europa rilancia: nuove strategie per industria verde e aerospaziale

L'Unione Europea sta delineando le prossime tappe della sua politica industriale, puntando su due pilastri strategici: la transizione ecologica e l'economia spaziale. Dopo aver introdotto la "Bussola per la competitività" a inizio anno, la Commissione europea – guidata per il secondo mandato da Ursula von der Leyen – ha pubblicato due nuove Comunicazioni chiave: una sul piano industriale per la decarbonizzazione, l'altra sullo sviluppo dell’economia dello spazio.

Un Nuovo Pacchetto per la Transizione Verde - Il primo intervento normativo, valido fino al 2030, mira a rendere più agevole l’erogazione di aiuti di Stato destinati all’industria sostenibile. In particolare, gli Stati membri avranno una maggiore libertà nel sostenere le imprese energivore attraverso sussidi alle bollette, e potranno anche investire in progetti nucleari innovativi, oltre che nelle energie rinnovabili.

Questa apertura, però, solleva interrogativi su possibili squilibri tra Paesi con ampi margini fiscali – come la Germania – e quelli con finanze pubbliche più rigide, tra cui l’Italia. Il rischio è che la concorrenza tra Stati si intensifichi, favorendo chi può permettersi incentivi più consistenti.

L’Ambizione Spaziale: Leader Mondiali Entro il 2050 - Parallelamente, la Commissione ha presentato lo Space Act, un ambizioso progetto con l’obiettivo di posizionare l’UE tra i protagonisti assoluti dell’economia spaziale entro il 2050, in risposta alla crescente pressione competitiva di Cina e Stati Uniti.

I numeri mostrano un divario significativo da colmare: nel 2024, gli investimenti pubblici globali nello spazio hanno toccato i 122 miliardi di euro, mentre l’Europa ha contribuito con soli 12,6 miliardi. Simile la disparità negli investimenti privati, con l’UE ferma a 1,5 miliardi su 7 totali a livello globale.

Space Act: Innovazione, Regole Chiare e Sovranità Digitale - Il piano europeo per lo spazio punta su quattro leve principali: semplificazione delle norme per le attività private, incentivi alla ricerca e all’innovazione, promozione di appalti pubblici innovativi per facilitare startup e PMI, e maggior accesso al capitale di rischio.

Un ulteriore elemento centrale è la sovranità digitale: Bruxelles vuole garantire che i dati satellitari europei siano archiviati e gestiti su infrastrutture cloud interne all’UE, riducendo la dipendenza da fornitori esterni, in particolare statunitensi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.