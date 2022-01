Europa in lutto: è morto David Sassoli

di Marco Innocenti

Von der Leyen: "Se ne va un grande europeo e un grande italiano". Letta: "Amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista"

E' morto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. La notizia è stata diffusa nella notte dal suo portavoce. Sassoli è deceduto alle 1.15 della notte, nell'ospedale di Aviano dov'era stato ricoverato lo scorso 26 dicembre per alcune complicazione dovute ad una disfunzione del sistema immunitario. Aveva 65 anni.

Nato a Firenze ma romano d'adozione, Sassoli è stato dapprima un volto molto apprezzato del Tg1 poi dal 2009 la decisione di dedicarsi a tempo pieno all'impegno politico, nelle fila del Partito Democratico, fino a venire eletto presidente dell'assemblea di Strasburgo, incarico questo che sarebbe scaduto fra pochi giorni.

"Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano - ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea - David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David".

Messaggi di cordoglio anche dal mondo politico italiano, primo fra tutti quello del segretario del Pd Enrico Letta: "Le parole che non avrei mai voluto pronunciare - scrive Letta in un tweet - Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all’altezza".

"Addio a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, giornalista, ma soprattutto persona perbene - il ricordo del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Mancherà a questo Paese. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi figli in questo giorno di dolore". "A nome della città di Genova e a titolo personale - ha scritto invece il sindaco Marco Bucci - voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, venuto a mancare la scorsa notte. Scompare una figura di alta professionalità politica che ha rappresentato con grande dignità il nostro Paese in Europa".