Euroflora, boom di visitatori nonostante il maltempo: aperte biglietterie last-minute a Nervi e al Porto Antico

di Marco Innocenti

Sarà possibile acquistare i biglietti in via delle Palme e via Campolungo, così come al Porto Antico

Boom di visitatori anche per la seconda giornata d'apertura di Euroflora 2022. Nonostante un tempo a dir poco incerto, ai parchi di Nervi anche oggi è stata una giornata record, con qualcosa come 10mila presenze. Tanti, anzi tantissimi i visitatori arrivati a Nervi in treno, ai quali vanno aggiunti anche i 56 bus turistici che, nel corso della giornata, hanno trovato posto in Corso Europa. Per tutti, alla fine, è bastato aprire l'ombrello per immergersi nei colori della rassegna floreale genovese, che dopo la visita ieri del principe Alberto di Monaco, oggi ha svelato la splendida Rosa di Genova.

E proprio per venire incontro alle numerose richieste di acquisto di biglietti last minute, l'organizzazione ha aperto oggi le biglietterie di viale delle Palme, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale di Euroflora, e all’ingresso della Galleria d’Arte Moderna (Villa Serra), in Via Capolungo. Saranno in funzione negli orari di apertura della manifestazione, a partire dalle 8.30. Rimane aperta dalle 10 alle 18 anche la biglietteria del Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino.