Euroflora 2022, Toti: "Un evento di straordinaria importanza per il territorio"

di Tiziana Cairati

Torna Euroflora dopo l'anno di stop dovuto dalla pandemia, il presidente della Regione Liguaria: "E' possibile guardare alla stagione estiva con ottimismo"

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, a margine della giornata di presentazione di Euroflora in programma ufficialmente dal 23 aprile commenta: "Un ottimo ritorno".

“Torna Euroflora ed è un ottimo segnale - afferma Toti - torna dopo il rinvio dello scorso anno. Oggi è qualcosa che fiorisce, così un po’ come riparte il Paese con tutta la prudenza del caso, in un momento reso drammatico dalla guerra. Questo è un evento di straordinaria importanza per il territorio, per le opere e per gli espositori. Oggi è possibile guardare alla stagione estiva con ottimismo".