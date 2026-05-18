“Eumenidi in piscina”, il teatro classico incontra il nuoto artistico: acqua, luce e mito

Unire teatro classico, nuoto artistico e performance visiva in uno spazio inconsueto come una piscina. è questa la sfida di “Eumenidi in piscina”, lo spettacolo che ha debuttato nell’impianto sportivo 2 Giugno alla Spezia, nato da una rilettura contemporanea della tragedia Le Eumenidi. Domenica 17 maggio la compagnia si è esibita nella piscina Zanelli Rari Nantes Savona e domenica arriverà in provincia di Imperia alla piscina Felice Cascione.

L’evento propone una formula scenica originale, in cui attori e atlete di nuoto artistico condividono lo stesso spazio performativo, alternando recitazione, movimenti coreografici e azioni in acqua. Il progetto porta la firma della regista e coreografa Yassi Jahanmir.

La produzione, realizzata da Arêté Theatre, coinvolge giovani professionisti dello spettacolo insieme alle atlete della Rari Nantes Savona, storica realtà del nuoto artistico italiano guidata da Patrizia Giallombardo. In scena il pubblico assiste a una continua interazione tra acqua e palcoscenico, con effetti sonori, luci e movimenti sincronizzati che trasformano la piscina in un ambiente teatrale immersivo.

La storia riprende il celebre passaggio della tragedia greca in cui la vendetta lascia spazio al giudizio e alla nascita di una forma di giustizia democratica. Le Erinni, inizialmente simbolo di punizione e rabbia, attraversano una trasformazione fino a diventare figure conciliatrici. Questo cambiamento viene rappresentato attraverso il dialogo tra interpreti sulla terraferma (a bordo piscina e sulle gradinate) e atlete impegnate nelle coreografie acquatiche.

Lo spettacolo rende anche omaggio alla tradizione delle grandi scenografie acquatiche del Novecento e l’eredità artistica di Esther Williams, icona del cinema musicale acquatico.

“Eumenidi in piscina” con il suo minitour ligure (La Spezia, Savona e Imperia), sperimenta nuove forme di teatro contemporaneo, dove il corpo, il movimento e l’acqua diventano strumenti narrativi capaci di reinterpretare anche i classici in chiave moderna.

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