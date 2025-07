Estate nel Parco del Beigua: escursioni al tramonto, laboratori per bambini e natura sotto le stelle

Con l’arrivo dell’estate, il Parco del Beigua propone una serie di attività gratuite pensate per far scoprire a grandi e piccoli le meraviglie del territorio tra natura, scienza e cultura. Dal 18 luglio prende il via il programma dei “Venerdì con le Guide del Parco”, una rassegna che unisce laboratori pomeridiani per bambini e facili escursioni serali, in un’esperienza immersiva nel cuore della biodiversità ligure.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 18 a Urbe San Pietro, dove alle 15 i bambini dai 5 agli 11 anni, i cosiddetti Junior Geoparker, parteciperanno a un laboratorio dedicato ai pipistrelli. Un’occasione per scoprire da vicino questi affascinanti mammiferi notturni, imparando come riescano a volare e cacciare nel buio grazie a tecniche evolutive sorprendenti. L’attività, gratuita e su prenotazione obbligatoria, si concluderà intorno alle 18.

la giornata proseguirà in serata, sempre da Urbe San Pietro, con un’escursione adatta a tutte le età alla scoperta della “vita segreta del bosco”. Passeggiando nei sentieri al crepuscolo, i partecipanti andranno alla ricerca degli abitanti notturni del Parco, guidati dai racconti e dalle osservazioni delle guide. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, con prenotazione online obbligatoria entro il giorno precedente. È richiesto l’uso di una torcia o frontalino.

Sabato 19 luglio sarà invece la volta del primo dei “Tramonti in quota”, escursioni che uniscono la bellezza del paesaggio montano al tramonto con approfondimenti scientifici: quest’anno il tema scelto è la qualità dell’aria. L’appuntamento è alle 18:30 a Pian di Stella (Varazze) per salire fino alla cima del Monte Ermetta, una delle vette più alte del massiccio del Beigua. Il rientro è previsto entro le 22 e ogni partecipante dovrà portare con sé una cena al sacco e una torcia. L’escursione è gratuita, con prenotazione online obbligatoria.

Sempre sabato, ma a Campo Ligure, si svolgerà un’intera giornata tra cultura, natura e gastronomia locale. Il programma include la visita al Giardino botanico di Pratorondanino, al Museo della Filigrana e a un laboratorio artigiano, seguita da una passeggiata naturalistica fino all’azienda agricola di Rita Oliveri, dove si potrà degustare una selezione di formaggi locali “Gustosi per natura”. Anche in questo caso l'iniziativa è gratuita, con pranzo al sacco e mezzi propri per gli spostamenti. Le iscrizioni si chiudono venerdì alle ore 12.

Domenica 20 luglio, infine, spazio alla storia con una visita guidata alla Badia di Tiglieto, il primo insediamento cistercense costruito fuori dalla Francia. L’appuntamento è alle ore 10. Il costo della visita è di 6 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro sabato.

