'Espresso Riviera' tutto esaurito: il treno notturno Roma-Marsiglia conquista i viaggiatori. Più corse nel 2026

È stato un vero e proprio successo l’Espresso Riviera, il treno notturno estivo di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che ha collegato Roma a Marsiglia passando per la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra. Dal 4 luglio al 30 agosto, tutte le corse sono andate esaurite, confermando l’interesse del pubblico per una modalità di viaggio lenta, suggestiva e sostenibile.

Soddisfatta Trenitalia, che ha annunciato la riproposizione del servizio anche per l’estate 2026, con un potenziamento delle corse settimanali. La decisione si inserisce nel progetto più ampio del Gruppo FS di sviluppare una vera e propria “metropolitana d’Europa”: una rete ferroviaria internazionale capace di connettere territori, culture e persone, valorizzando il treno come mezzo di incontro e scoperta.

Pensato anche in vista del Giubileo 2025, l’Espresso Riviera si è distinto per la qualità dei servizi a bordo. I viaggiatori hanno potuto scegliere tra vagoni letto, cuccette e salottini in prima e seconda classe. A completare l’offerta, una carrozza ristorante trasformata in uno spazio culturale, con momenti di intrattenimento musicale e incontri letterari con autori francesi nella tratta Nizza-Marsiglia.

