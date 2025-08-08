Grande esodo, Liguria sotto pressione: sabato da bollino nero, sotto osservazione Aurelia e SS 45 Val Trebbia

La Liguria si prepara a un fine settimana ad alta intensità di traffico in vista del grande esodo estivo, con la giornata di sabato 9 agosto classificata da Anas come bollino nero. Quasi 13 milioni di auto si riverseranno sulle strade italiane, e anche la nostra regione sarà coinvolta nei principali snodi della mobilità vacanziera, specie lungo la Statale Aurelia (SS1) e la Statale 45 di Val Trebbia, arterie nevralgiche per chi raggiunge le riviere o è diretto verso i valichi alpini.

Il traffico in Liguria è atteso in costante aumento già da oggi pomeriggio (bollino rosso), con un picco previsto nella mattinata di sabato. Domenica sera, invece, toccherà ai primi rientri di chi ha scelto il weekend breve. I disagi sono possibili soprattutto in prossimità di Genova, dove si intersecano flussi turistici da e verso Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra.



Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso oltre l’83% dei cantieri attivi in tutta Italia, compresi molti presenti in Liguria, dove i lavori stradali avevano già generato disagi durante i precedenti weekend. In totale, sono 1.392 i cantieri temporaneamente rimossi su 1.672. “Stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e le Forze dell’ordine – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, AD di Anas – per ridurre al minimo i disagi, potenziando il pronto intervento e il monitoraggio dei flussi h24”.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22, e domenica dalle 7 alle 22.

Le direttrici più trafficate nella nostra regione restano l’Aurelia e l’Autostrada A10, ma attenzione anche alla Statale 45, che attraversa l’entroterra ligure e collega Genova con l’Emilia. La presenza di valichi internazionali verso la Francia rende inoltre la Liguria un passaggio obbligato per migliaia di veicoli diretti all’estero.

Con l’inizio della settimana di Ferragosto e la chiusura di gran parte delle attività produttive, l'intera rete viaria regionale sarà messa a dura prova. Si raccomanda agli automobilisti prudenza, partenze intelligenti e monitoraggio costante del traffico attraverso le piattaforme ufficiali di Anas e della Polizia Stradale.

