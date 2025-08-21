Escursionista disperso da venerdì, corpo senza vita ritrovato in un crepaccio a Castelbianco

E' stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista francese di 41 anni disperso da venerdì scorso tra Piemonte e Liguria, nel territorio di Castelbianco (Savona). Secondo quanto appreso, il corpo sarebbe stato rinvenuto in fondo a un crepaccio profondo oltre 200 metri, dopo essere stato individuato da un drone dei vigili del fuoco.

Alle ricerche hanno preso parte squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, i soccorritori Smts (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, la Guardia di Finanza con un elicottero per il monitoraggio dall'alto e le unità della Protezione Civile, supportate da due squadre cinofile.

Ieri gli sforzi si erano concentrati su falesie, pareti rocciose e gole ripide, luoghi difficili da raggiungere sia a piedi che in elicottero. Qui è intervenuto personale altamente specializzato nelle manovre su corda dei Vigili del Fuoco Saf.

