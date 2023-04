Esaote approva il bilancio 2022: ricavi in crescita del 10,9 per cento; cresce la spesa in ricerca e sviluppo

L’assemblea degli azionisti di Esaote S.p.A. ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2022.

Ricavi netti di vendita in crescita a 256,5 milioni di euro, + 10,9% sul 2021; margine operativo lordo che sale a 33,6 milioni di euro (+ 4,3% su 2021); risultato operativo di Gruppo a 9,4 milioni di euro, in linea con anno precedente; utile netto consolidato a 1,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 4 milioni di euro del 2021: questi i principali dati relativi al consolidato di Gruppo dell’esercizio 2022.

“Nel 2022 Esaote ha raggiunto un altro traguardo importante registrando un aumento dei ricavi di vendita che sfiora l’11%. Il Gruppo conferma gli obiettivi di crescita ed innovazione posizionandosi tra i primi player mondiali nell’imaging diagnostico. Un risultato ancora più rilevante se si considera lo scenario macroeconomico complesso del 2022, caratterizzato dall’aumento dei costi delle materie prime, di componentistica, energia e trasporti, dalle difficoltà e ritardi nelle catene produttive. Nonostante ciò, siamo riusciti ad assicurare continuità produttiva, incrementare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e aumentare le vendite nei tre settori strategici: ultrasuoni, risonanza magnetica e Medical IT – ha commentato Franco Fontana, CEO di Esaote S.p.A. Il maggior portafoglio ordini a fine anno, altro dato estremamente significativo, ci ha consentito di iniziare il 2023 con ricavi nel primo trimestre in forte aumento rispetto al 2022. Una conferma della validità della strategia che punta sull’innovazione tecnologica e sulla crescita nei mercati ad alto potenziale”.

Nel corso del 2022 il Gruppo Esaote ha investito in Ricerca e Sviluppo 30 milioni di euro, corrispondenti a circa il 12% del fatturato, in crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente.

Nel settore dei sistemi a ultrasuoni, i ricavi sono aumentati del 7,2%, superando la crescita media del mercato e conquistando importanti quote sui mercati internazionali. In particolare, la crescita dei ricavi è stata trainata dai nuovi ecografi di fascia medio-alta lanciati nel corso degli ultimi diciotto mesi e destinati a ospedali pubblici e privati ad alta specializzazione.

Nel corso del 2022, il settore delle risonanze magnetiche, dedicate e aperte, ha registrato un incremento record di ricavi del 50,7%: un risultato che conferma l’unicità e completezza della gamma di prodotti Esaote, sempre più apprezzati perché capaci di coniugare l’eccellente qualità di immagine nelle applicazioni muscoloscheletriche con la facilità di installazione, il comfort del paziente e il basso consumo energetico. Allo straordinario risultato del 2022 ha sicuramente contribuito l’introduzione della prima risonanza “total body” a magnete aperto di Esaote, il sistema Magnifico Open.

Il settore Medical IT – sviluppo di software per la gestione dei processi diagnostici e software di analisi quantitativa per applicazioni cardiovascolari – è cresciuto del 3% confermando il processo di espansione intrapreso dal Gruppo con la diversificazione dei canali di vendita e la capacità di generare domanda per la trasformazione digitale della sanità.

Sui mercati internazionali, che rappresentano complessivamente circa il 66,4% delle vendite, pesano maggiormente Europa Occidentale (18,4%), Nord America (14,4%) e Cina (10%). Crescita a doppia cifra dei ricavi in America Latina ed Estremo Oriente. L’Italia si conferma il principale mercato per Esaote.

Alla fine del 2022 l’organico del Gruppo conta circa 1.250 unità, di cui più della metà in Italia. Nel corso dell’anno è proseguito il processo di valorizzazione delle risorse interne con la creazione di programmi di formazione continua accompagnata da strumenti di supporto al welfare e di miglioramento delle politiche di selezione sia in termini di reputazione del brand che di efficienza, proseguendo l’esperienza dell’Academy avviata nel 2021.

Dopo avere aderito all’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, nel 2022 Esaote S.p.A. ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità nell’ambito del quale ha sviluppato i temi dell’innovazione, della qualità, dell’integrità e del sociale. Per quanto riguarda l’ambiente, l’azienda ha operato attraverso progetti di rigenerazione, di utilizzo razionale e ottimizzazione delle risorse e di attenzione all’impatto ambientale della logistica, con impegno di miglioramento continuo.