Erg avvia in Sicilia impianto accumulo energetico

Erg ha avviato a Vicari, in provincia di Palermo, il suo primo impianto di accumulo energetico con tecnologia BESS (Battery Energy Storage System). Il nuovo sistema ha una potenza di 12,5 megawatt e una capacità nominale di 50 megawattora, con un ciclo di carica e scarica di circa quattro ore.

L’impianto, progettato e realizzato da NHOA Energy, azienda italiana specializzata in sistemi di accumulo su larga scala, utilizza batterie al litio ferro fosfato ed è integrato nella sottostazione elettrica di Erg, collegata ai parchi eolici di Vicari (37,5 MW) e Roccapalumba (46,8 MW).

"Siamo soddisfatti dell’avvio del nostro primo progetto BESS – ha dichiarato il CEO di Erg, Paolo Merli –. Questo impianto rappresenta un banco di prova per acquisire competenze operative in una tecnologia che avrà un ruolo crescente nei nostri piani di sviluppo. Sarà gestito attraverso strumenti digitali in parte sviluppati internamente, sfruttando la nostra esperienza nella gestione di impianti flessibili".

Merli ha inoltre ricordato che Erg sta lavorando a una pipeline di nuovi progetti di accumulo, alcuni già in fase avanzata, in Italia, Regno Unito e Spagna.

