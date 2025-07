Equilibrio fra lavoro e vita familiare, la sfida è "trovare una voce unica per tutta l'Unione Europea"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è chiusa la tre giorni del seminario "Equilibrio fra vita familiare e lavoro" organizzata a Genova dal Movimento Cristiano dei Lavoratori. Un momento di riflessione e condivisione con i rappresentanti di 12 paesi europei per concentrarsi sul ruolo dell'Unione Europea legato allo sviluppo di dinamiche familiari e dell'occupazione, le nuove tematiche del mercato del lavoro e sulla formazione.

"Le sfide del futuro" - commenta Piergiorgio Sciacqua, co-presidente di Eza - "saranno quelle di rendere partecipi tutti i paesi che noi abbiamo avuto ospiti, come Albania, Montenegro, Austria, Polonia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cipro, e vedere come tutti abbiano questa sintesi di problemi in agenda e come tutti debbano contribuire a far sì che l'Unione Europea possa parlare con una voce sola anche in questo campo."

Tra le relatrici anche la spagnola Carmen Quintanilla, deputata parlamentare per 35 anni e presidente di Affamer in Spagna: "E' stato un seminario veramente molto molto importante - dice - perché l'MCL ha collocato al centro della propria agenda il problema enorme della conciliazione fra vita familiare e vita professionale. E' un problema enorme in particolare per le donne: la Spagna ha compiuto degli enormi progressi per quanto riguarda la conciliazione della vita professionale con la vita familiare e si colloca al quarto posto in Europa per la qualità della propria legislazione sulla conciliazione e l'uguaglianza. Per quanto riguarda l'uguaglianza infatti bisogna ricordare che sia gli uomini sia le donne hanno quattro mesi di tempo per dedicarsi alla famiglia con il permesso parentale."

