Enzo Tortora: il calvario giudiziario del conduttore genovese diventa una serie tv di Marco Bellocchio

Il regista Marco Bellocchio firmerà una serie tv su Enzo Tortora, il giornalista e conduttore tv genovese protagonista o meglio vittima di una lugubre vicenda giudiziaria. All'apice della popolarità per la fortunatissima trasmissione Portobello, Tortora venne arrestato il 17 giugno 1983 con l'accusa di associazione camorristica finalizzata al traffico di droga, un addebito fondato sulla parola di alcuni detenuti pregiudicati e rivelatosi - al termine di un estenuante iter processuale - del tutto inconsistente. Ma la piena assoluzione arrivò quando Tortora, fiaccato dall'allucinante vicenda, era ormai vittima della malattia che l'avrebbe vinto a soli 59 anni.

Progetto - La serie si intitolerà Portobello, come la trasmissione di successo, e avrà Fabrizio Gifuni protagonista. Il regista piacentino, al suo nuovo progetto di serie dopo gli applausi per Esterno Notte, sta girando da settembre tra Roma, Sardegna, Campania e Lombardia, una storia che gli sta a cuore da molto tempo "non contenibile in un film".

Ingiustizia - "Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo", ha dichiarato il regista.

Produzione - La serie Portobello, prodotta da OurFilms, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con ArteFrance ed in collaborazione con The Apartment Pictures , una società del gruppo Fremantle, è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films eprodotta da Simone Gattoni per Kavac Film. In sei episodi racconta la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora dai fasti di Portobello all'arresto in manette al processo e alle battaglie per la riabilitazione.

Cast - Grandi nomi, oltre a Gifuni, nel cast di Portobello: Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo. La serie sarà disponibile sulla nuova piattaforma streaming MAX in tutti i paesi del mondo, ad eccezione di Francia, Germania e Benelux.

