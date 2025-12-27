Entella, i biancocelesti cadono a Venezia: decisiva la rete di Yeboah
di Luca Pandimiglio
La formazione di Chiappella perde di misura in Laguna grazie alla rete di Yeboah nel primo tempo
Vittoria di misura del Venezia che capitalizza al massimo la rete realizzata da Yeboah nel primo tempo. Nella seconda parte di gara i veneti si rendono pericolosi con Casas e Duncan, poi subiscono la pressione dell'Entella che non riesce però a bucare Stankovic e torna in Liguria senza punti.
Situazione sempre più delicata per l'Entella, fermo a quota 16 come il Sudtirol e il Bari, coi pugliesi che hanno però una partita in meno. Dietro di loro ci sono solo il Pescara a 13 e il Mantova a 15. Formazione di Chiavari che viene anche superata dalla Sampdoria, a quota 17 punti dopo il successo casalingo contro la Reggiana. Entella che non sa più vincere, la formazione guidata da mister Chiappella, non riesce a portare a casa i tre punti dall'1 novembre, successo interno per 1-0 con l'Empoli.
Nel prossimo incontro l'Entella ospiterà il Monza al Comune di Chiavari (10 gennaio alle ore 15.00), per provare a risalire una classifica complicata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:entella
Condividi:
Altre notizie
Pallanuoto, la Final Four di Coppa Italia si giocherà alla Sciorba a febbraio
22/12/2025
di Redazione
Serie B, Virtus Entella beffata: raggiunta al 4' di recupero, col Sudtirol finisce 1-1
21/12/2025
di Redazione
Spezia cade a Frosinone nell’ultima trasferta del 2025, aquilotti battuti 2-1 allo Stirpe
20/12/2025
di Francesca Balestri