Entella, i biancocelesti cadono a Venezia: decisiva la rete di Yeboah

Vittoria di misura del Venezia che capitalizza al massimo la rete realizzata da Yeboah nel primo tempo. Nella seconda parte di gara i veneti si rendono pericolosi con Casas e Duncan, poi subiscono la pressione dell'Entella che non riesce però a bucare Stankovic e torna in Liguria senza punti.

Situazione sempre più delicata per l'Entella, fermo a quota 16 come il Sudtirol e il Bari, coi pugliesi che hanno però una partita in meno. Dietro di loro ci sono solo il Pescara a 13 e il Mantova a 15. Formazione di Chiavari che viene anche superata dalla Sampdoria, a quota 17 punti dopo il successo casalingo contro la Reggiana. Entella che non sa più vincere, la formazione guidata da mister Chiappella, non riesce a portare a casa i tre punti dall'1 novembre, successo interno per 1-0 con l'Empoli.

Nel prossimo incontro l'Entella ospiterà il Monza al Comune di Chiavari (10 gennaio alle ore 15.00), per provare a risalire una classifica complicata.

