Energy Release, via libera del Mase alle regole operative: energia a 65 €/MWh per le imprese energivore

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le regole operative dell’Energy Release, il meccanismo che prevede l’anticipazione triennale dell’energia rinnovabile da parte del Gse e la successiva restituzione ventennale. Lo annuncia il ministero, spiegando che il provvedimento permetterà di accelerare lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile e, al tempo stesso, di ridurre i costi energetici per le imprese più energivore.

Secondo le nuove disposizioni, le aziende ad alta intensità energetica potranno beneficiare tra il 2025 e il 2027 di forniture elettriche a un prezzo calmierato di 65 euro per MWh.

«Sosteniamo la competitività delle nostre imprese e acceleriamo nuovi investimenti nelle rinnovabili», ha commentato il ministro Gilberto Pichetto. «Con l’Energy Release mettiamo a disposizione energia a prezzo stabile e accessibile, stimolando la realizzazione di nuovi impianti che rafforzano l’indipendenza energetica del Paese. È una misura che coniuga sicurezza, sostenibilità e realismo economico».

Il Gse stipulerà i contratti di anticipazione entro il 2025, garantendo l’erogazione dell’energia agevolata dal 1° gennaio dello stesso anno. Nei primi mesi del 2026 partirà invece la procedura competitiva per assegnare gli obblighi di realizzazione dei nuovi impianti destinati alla restituzione dell’energia anticipata. Le strutture dovranno essere completate entro 40 mesi dalla firma dei contratti, in linea con gli obiettivi nazionali di crescita delle rinnovabili e di rafforzamento della sicurezza energetica.

