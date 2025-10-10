Energia, il Nord-Ovest fa squadra: Liguria, Lombardia e Piemonte pronte a lanciare bandi congiunti

Liguria, Lombardia e Piemonte rafforzano l’alleanza industriale puntando sulla transizione energetica come leva di sviluppo congiunto. È il messaggio emerso oggi a Genova, durante la nuova sessione della Cabina Economica del Nord-Ovest, ospitata presso la Fondazione Ansaldo.

Nel corso dell’incontro, Ansaldo Energia ha presentato uno studio realizzato con Nomisma Energia sulla filiera italiana della power generation: quasi 200 imprese, oltre 3,5 miliardi di euro di fatturato e una vocazione all’export superiore al 70%.

«Serve una strategia energetica nazionale», ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha ribadito il ruolo della regione nella sperimentazione su idrico, nucleare e rinnovabili. Genova potrebbe diventare la sede della futura Agenzia nazionale sul nucleare.

I rappresentanti delle tre regioni – tra cui gli assessori Piana, Guidesi e Tronzano – hanno condiviso un documento programmatico comune che getterà le basi per bandi e misure coordinate. L’obiettivo è sostenere innovazione, trasferimento tecnologico e competitività delle imprese del Nord-Ovest.

Il vertice ha evidenziato l’importanza del “fare sistema” tra pubblico, privato, ricerca e territorio, in un’ottica di coesione territoriale e rilancio industriale basato su energia pulita e filiere strategiche

