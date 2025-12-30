Energia dalla pioggia: un nuovo sistema trasforma le precipitazioni in elettricità per le smart city

Produrre energia elettrica dalla pioggia e utilizzarla per alimentare sensori e sistemi di gestione delle acque urbane: è l’innovativa tecnologia sviluppata da un team di ricerca della UNIST – Ulsan National Institute of Science and Technology.

Il dispositivo, un generatore basato sulle gocce di pioggia (DEG), sfrutta una superficie superidrofobica in polimero rinforzato con fibra di carbonio, installabile sui tetti degli edifici. L’impatto delle gocce genera cariche elettriche immediatamente utilizzabili, senza bisogno di alimentazione esterna, grazie a un’evoluzione dell’effetto triboelettrico.

Il sistema è progettato per funzionare anche in condizioni ambientali difficili ed è resistente a umidità e inquinamento. Nei test, una singola goccia ha prodotto tensioni fino a 60 volt, dimostrando la scalabilità della tecnologia.

Oltre alla produzione di energia, il dispositivo può operare come sensore intelligente, riconoscendo l’intensità delle precipitazioni e attivando automaticamente sistemi di drenaggio, contribuendo alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Secondo i ricercatori, questa soluzione potrebbe trovare applicazione nelle infrastrutture urbane intelligenti e, in futuro, anche nei settori della mobilità e dei trasporti avanzati.

