Energia: cambio fornitore in 24 ore dal 2026, ma attenzione ai contratti non richiesti
di R.S.
La novità nasce dalla direttiva europea 2019/944, recepita in Italia e attuata da Arera tramite il Sistema Informativo Integrato
Dal 2026 il cambio di operatore elettrico diventerà molto più rapido: lo “switch” avverrà entro 24 ore lavorative, invece delle attuali settimane o mesi. La novità nasce dalla direttiva europea 2019/944, recepita in Italia e attuata da Arera tramite il Sistema Informativo Integrato. Il Governo valuta però una modifica: non più una data fissa (1° gennaio 2026), ma l’obiettivo di completare il processo “entro il 2026”, per dare più tempo agli adeguamenti tecnici. Per i consumatori si tratta di un cambiamento importante, con passaggi più veloci e attivabili in qualsiasi momento dell’anno. In ogni caso si raccomanda attenzione ai contratti non esplicitamente richiesti.
