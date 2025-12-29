Emilia-Romagna: bando da 8 milioni per investimenti green e innovazione

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando 2025 per gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese, mettendo a disposizione 8 milioni di euro per attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Le risorse, che potranno aumentare con la prossima legge di bilancio, puntano su innovazione, ricerca industriale, tecnologie da fonti rinnovabili e sviluppo delle aree svantaggiate.

Il bando, all’ottava edizione, è rivolto a imprese già presenti o interessate a insediarsi in regione e prevede investimenti minimi di 2 milioni per le PMI e 3 milioni per le grandi imprese. Sono finanziabili progetti di ricerca e sviluppo, infrastrutture di prova, produzione di energia rinnovabile e investimenti produttivi con ricadute occupazionali e ambientali positive.

Le domande potranno essere presentate dal 26 gennaio al 31 marzo 2026 sulla piattaforma Sfinge2020. I contributi saranno a fondo perduto e i progetti dovranno concludersi entro il 30 giugno 2028.

