Emergenza rifiuti: il piano per l'estate fa già discutere
di Claudio Baffico
Tante criticità riguardano la gestione dei rifiuti. Una situazione che è dovuta da tanti aspetti come conferma il responsabile regionale per le partecipate Usb Roberto Delogu, intervistato da Telenord. Tanti i temi affrontati: dalle tutele per i dipendenti Amiu, all'esternalizzazione del ciclo, fino a quanto accaduto il Primo Maggio e nella tre giorni dell'adunata degli Alpini.
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