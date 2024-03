Elisoccorsi in ospedale, Arboscello (Pd): "Servizio a singhiozzo al San Paolo". Lista Toti: "Polemica sterile, oltre 200 trasporti al Santa Corona"

"L’uso a mezzo servizio dell’elisoccorso dell’ospedale San Paolo lascia esterrefatti: non è comprensibile come una piazzola sia utilizzabile per i voli notturni solo per le emergenze e solo per un numero inferiore di 100 voli l’anno e non può invece operare a pieno regime. Se, come sostiene Asl, la piazzola è stata adeguata alle direttive richieste da Enac, compresa l’illuminazione notturna, perché gli interventi sono limitati e circoscritti? Quale sarebbe la discriminante per cui non è possibile effettuare tutti i voli notturni necessari? La piazzola o è adeguato o non è adeguata, perché se non lo fosse allora che venga sistemata come promesso già dal lontano 2020, se lo fosse allora siamo di fronte all’ennesima farsa. Presenterò un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Giunta se la piazzola dell’elisoccorso del San Paolo è adeguata ai voli notturni o meno. Se così fosse non ci sono scuse. Il territorio savonese merita risposte e interventi chiari”, così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria Roberto Arboscello sul tema dell'utilizzo della piazzola dell'elisoccorso dell'ospedale San Paolo di Savona

Non si fa attendere la risposta della Lista Toti che in una nota scrive: "Come di consueto, il consigliere Arboscello, in perfetta linea Pd, parla senza sapere ciò di cui parla. Stavolta a proposito, anzi a sproposito dei voli dell'elisoccorso e in particolare dei trasferimenti notturni. Sono i dati a dimostrare tutta la sua impreparazione e leggerezza. È infatti noto che la maggior parte degli elitrasporti è centralizzato verso il Santa Corona, che è DEA di II livello e Trauma Center e offre l'assistenza più adeguata alle vittime di traumi, che rappresentano la maggior parte degli elitrasportati.

Nel 2023 il totale degli elitrasporti sul territorio della provincia è stato di 265, ben 217 dei quali hanno fatto capo al Santa Corona di Pietra Ligure per precise caratteristiche delle patologie dei pazienti soccorsi che richiedevano l'intervento di un DEA di II livello / Trauma Center.

Sempre nel corso del 2023 sono atterrati al San Paolo di Savona in orario diurno 28 pazienti, e dallo stesso ospedale San Paolo sono partiti per trasporti secondari urgenti verso altri ospedali 20 pazienti (12 per il Gaslini, 7 per il San Martino e uno in Toscana per un paziente ustionato). Di questi 20, quelli trasferiti in notturna sono stati solo 7.

Il limite dei 100 voli l'anno quindi, lungi dall'essere un vincolo per l'elitrasporto di Savona, risulta un limite di abbondante sicurezza per il volume di attività dell'elisoccorso savonese. Tutto il resto è triste e becera propaganda di chi va in cerca di figuracce."