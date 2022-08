Elezioni: Toti, Lupi, Brugnaro e Cesa presentano lista e simbolo: nasce Noi Moderati

di Marco Innocenti

Nasce "Noi Moderati", la nuova lista unitaria che raccoglie Italia al Centro di Giovanni Toti, Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro e l'Udc di Lorenzo Cesa. La lista e il simbolo della nuova formazione sono stati presentati oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati.

"Noi Moderati è una lista che già dal simbolo fa capire che sarà l'incontro fra 4 forze politiche - ha spiegato Maurizio Lupi - Non presentiamo per riequilibrare al centro la coalizione, noi crediamo che ci sia un'area di cittadini che ha valori come la libertà in tutte le sue declinazioni, che merita di avere la sua voce. Crediamo che in una coalizione dobbiamo essere un alleato che fa delle dignità della propria proposta politica il contributo da proporre agli italiani, per dare loro una scelta. Ci siamo messi insieme perché crediamo che gli anni che abbiamo vissuto siano linea di confine per l'Europa da cui non si può tornare indietro".

"Coraggio Italia è felice di questa sfida - ha detto Luigi Brugnaro - pensiamo che i tempi per farci conoscere in giro per l'Italia saranno lunghi ma fruttuosi. Quest'alleanza crediamo sia quella giusta, subiamo ogni giorno polemiche strumentali ma non ne faremo certo noi. Io voglio ringraziare tutti i leader del centrodestra che hanno guardato con favore questa nuova iniziativa, perché sanno che siamo noi la vera squadra d'assalto, che può intercettare il favore di molti elettori. In particolare, un grazie a Giorgia Meloni che ha dimostrato una leadership importante anche per il futuro. Da oggi inizia un percorso magari faticoso ma anche molto bello".

"Credo che quello che avviene oggi emendi anche qualche nostra colpa passata - ha detto Giovanni Toti - Non tanti anni fa milioni di elettori si riconoscevano nel nome dei moderati, che richiamiamo anche nel nostro nome. Un po' è stata anche colpa di chi si è diviso in vari rivoli. Oggi con un percorso serio rimettiamo insieme queste famiglie che hanno pensiero comune, storie comuni ma anche sensibilità diverse che derivano dai territorio differenti. Abbiamo fatto un percorso serio di alleanza, alcuni giorni fa abbiamo presentato i nostri simboli mentre stavamo già dialogando fra noi. Abbiamo approfondito tutti i temi e oggi ci presentiamo con qualcosa che sono certo avrà un futuro".

"Oggi nasce una forza tranquilla - ha aggiunto Toti - ma non vuol dire una forza che non sa bene cosa fare: vuol dire moderata nei toni, che cerca di non banalizzare le risposte perché le situazioni complesse meritano risposte complesse. Siamo forza tranquilla ma determinata, dalla pazienza di voler spiegare ai cittadini le ricette che si possono applicare a questo paese, che sono fattibili. I sondaggi che ci danno al 3,5%? E' solo l'inizio, credo che tutti gli italiani che si riconoscono nella cultura politica moderata torneranno a votare dalla parte giusta della storia. Quando il 26 settembre tireremo le somme, saremo orgogliosi della risposta degli italiani e avremo anche la forza dei voti".