Elezioni, Santanchè: "Prima di questo Governo non se ne parlava bene della Liguria"

"Sicuramente anche l'estate 2024 metterà il segno più per quanto riguarda i turisti nella nostra nazione". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché parlando margine della conferenza nazionale sul turismo nautico al Salone Nautico di Genova. "Sicuramente il turismo estero in Italia è stato molto importante con un impatto che va oltre il 54% - ha detto -. Ma è importante che si è capito che l'Italia è una nazione di qualità e non di quantità. Non è più importante contare le teste dei turisti ma capire quanti soldi lasciano sul nostro territorio. Quindi la sfida è portare sempre di più un turismo di qualità e per farlo dobbiamo vincere la sfida sui servizi, e sulla professionalizzazione, la formazione di tutti i lavoratori della filiera". Gli italiani sono stati un po' meno degli stranieri. "Ma su questo ha pesato sicuramente l'inflazione che ha contributo sicuramente a togliere potere di acquisto agli italiani anche se devo dire che l'Italia ha un turismo per tutte le tasche". Per quanto riguarda il turismo nautico, è considerato turismo di qualità. "I dati ci dicono che il turista nautico lascia sul territorio all'incirca il doppio rispetto al turista "di terra" e quindi è un turismo da coltivare e supportare".





Su Bucci:

"Speriamo che i liguri non vogliano tornare indietro nel tempo. Ricordo che prima di questo Governo, della Regione Liguria non se ne parlava come se ne parla oggi. Basta vedere quello che è stato fatto, è sotto gli occhi di tutti. Sono certa che i liguri staranno con Bucci, ha dimostrato immense capacità come sindaco. Amore e passione per questa terra non gli mancano per continuare il percorso già intrapreso. Sarebbe bene che decidessero i cittadini chi deve governare la regione.